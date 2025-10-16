ＭＩＴホールディングスは大幅反発した。同社は１５日取引終了後、２５年１１月期第３四半期累計（２４年１２月～２５年８月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比０．２％増の３８億７９００万円、経常利益は同１９．２％増の１億８９００万円となった。ＤＸソリューションサービス部門において、デジタルマーケティングで前期の受注の反動減があったことで全体では微増収となったものの、利益