午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８４１、値下がり銘柄数は７０７、変わらずは６３銘柄だった。業種別では３３業種中２２業種が上昇。値上がり上位に情報・通信、精密機器、電気・ガス、非鉄金属など。値下がりで目立つのはその他製品、保険、卸売など。 出所：MINKABU PRESS