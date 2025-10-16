（台北中央社）台湾のインターネット上で先日、日本でリンゴ飴店を経営する男性が、台湾で調達した大量の砂糖をスーツケースに詰めて桃園国際空港から出国しようとしたところ、出国検査で「この白い粉は何だ」と怪しまれたという出来事が話題を集めた。男性が購入した砂糖を生産する台湾糖業は13日までに男性に連絡し、11月に南部・台南で面会する約束を取り付けた。今後の協力について話し合う予定だという。日本でリンゴ飴専門店