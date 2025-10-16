【その他の画像・動画等を元記事で観る】 森山直太朗が、NHK『SONGS』に3年ぶりに登場する。 ■森山直太朗があらたな挑戦を続ける原動力とは？ 2002年のメジャーデビュー以来、「さくら」「夏の終わり」「生きとし生ける物へ」など、数々のヒット曲を生み出してきた森山直太朗。20周年を迎えた2022年からは、約2年間で100本を超えるライブを開催し、12万人を動員。近年は俳優として、ドラマや映画に出演するなど、