16日14時現在の日経平均株価は前日比598.82円（1.26％）高の4万8271.49円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は841、値下がりは707、変わらずは63。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を361.62円押し上げている。次いで東エレク が127.27円、アドテスト が76.77円、ＴＤＫ が22.73円、フジクラ が12.96円と続く。 マイナス寄与度は23.54円の押し下げでベイカレント がトップ。以下、ファストリ が20.