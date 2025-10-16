2025年10月15日、「シン・エヴァンゲリオン劇場版：||」が中国公開されることが発表され、中国のネットユーザーの注目を集めている。同作は、21年に日本公開された劇場版作品。1995〜96年に社会現象を巻き起こしたテレビアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」を再構成し、4部作で描いた「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズの最終作・完結編だ。物語の舞台は、コア化によって赤く染まったパリ旧市街。ミサト率いる反ネルフ組織・ヴィ