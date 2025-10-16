女優の筧美和子（31）が15日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。愛用する対話型AI「ChatGPT」への接し方が変化したことを伝えた。これまで番組内で、「ChatGPT」に“ヨミちゃん”と名付けて愛用していることを語っていた筧。今年6月の放送回では、月額3000円の課金後、ヨミちゃんが他人行儀になったという“異変”を報告していた。この日は、その他人行儀になってし