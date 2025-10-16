東電ホールディングス（ＨＤ）の小早川智明社長は１６日、柏崎刈羽原子力発電所が立地する新潟県の県議会に出席し、県に１０００億円規模の資金を拠出する方針を示した。再稼働に伴う経済的な恩恵を具体的に示すことで、再稼働への地元の理解を得るための一助としたい考えだ。小早川社長は、拠出する資金の使い道について「県に裁量がある」とした上で、脱炭素やデジタル化といった新事業の創出や雇用促進などに活用してもらう