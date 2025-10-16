俳優で、元AKB48の大島優子さんが、お笑いコンビ・タイムマシーン3号の山本浩司さん、関太さん、福井県の杉本達治知事と共に、福井県ブランド米「いちほまれ 2025 新CM発表会」に登壇しました。 【写真を見る】【 大島優子 】産後初の公の場第２子の離乳食が始まったと告白「ママのご飯おいしいって言われたい！」炊き立てご飯ふるまう今年5月、俳優の林遣都さんとの間に第２子が誕生したことを発表していた大島さん