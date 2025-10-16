新潟県柏崎刈羽原発の再稼働をめぐり、東京電力の小早川社長らが県議会に出席し、新潟県の地域経済を活性化するため資金を拠出することを表明しました。東京電力の小早川智明社長や資源エネルギー庁の村瀬佳史長官らは、きょう新潟県議会に参考人として出席しています。柏崎刈羽原発の再稼働をめぐっては地元の同意が焦点となっていますが、新潟県の花角英世知事はいまだ再稼働に関する態度を示していません。東電の小早川社長は、