女優の内田理央が15日、自身のInstagramを更新。水着姿を披露し、反響が寄せられている。【映像】NANAMIの黒ビキニ姿 内田は「常夏 3枚目までがデジカメで最後の2枚がスマホなの」とつづり、写真を複数枚投稿。美スタイル際立つ水着姿で海を楽しむ様子を披露した。さらに「写真撮ってこのあとすぐ全身ドボンしました」と明かしている。この投稿に、“ゆきぽよ”ことモデルの木村有希、元俳優・堀北真希さんの妹でモデ