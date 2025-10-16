米Mozillaは、10月14日（現地時間）にWebブラウザFirefoxの新バージョンとなる「Firefox 144」をリリースした。Firefox 144は、いつも通りFirefox 143から4週間でのバージョンアップとなった。Firefox 143では、2025年9月19日にマイナーバージョンアップの143.0.1が、2025年9月30日にマイナーバージョンアップの143.0.3が、2025年10月3日にマイナーバージョンアップの143.0.4がリリースされている。143.0.1では、以下の修正が行わ