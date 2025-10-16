【多事蹴論１０３】加茂ジャパンは苦難の連続だった――。１９９４年１０月の広島アジア大会で元ブラジル代表ＭＦのパウロ・ロベルト・ファルカン監督が率いる日本代表はベスト８で敗退。ノルマだった４強入りを果たせず、退任となった。９４年１２月には横浜Ｆの加茂周監督に白羽の矢が立ち、フランスＷ杯出場を目指す日本代表を率いることになった。これまで日本サッカー協会の川淵三郎強化委員長（Ｊリーグチェアマン）は日本