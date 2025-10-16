経済ジャーナリストの須田慎一郎氏が１６日、「上泉雄一のええなぁ」（大阪・ＭＢＳラジオ）に生出演し、自民党と維新の連立について言及した。４日に行われた自民党総裁選で、高市早苗氏が小泉進次郎農水相との決選投票を制し、新総裁に就任。１０日には、公明党が自民と２６年続いた連立から離脱。１５日の高市総裁と維新・吉村洋文代表との会談で維新連立入りの可能性が高まってきた。須田氏は「昨日の夜、日本維新の会の