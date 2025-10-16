高血圧はサイレントキラーSNSやYouTubeで「血圧は160まで大丈夫」「塩分制限は不要」といった言葉が散見される。インフルエンサーや有名医師がそう話すことで「大丈夫なんだ」と真に受けてしまう人がいるかもしれない。しかし、医学的な根拠はない。「診察室で140/90mmHg以上は高血圧です。治療の目標は130/80mmHg未満、家庭血圧なら125/75mmHg未満が理想。160まで大丈夫というのは誤った情報です。高血圧で一番怖いのは脳の血管が