メル・ギブソン監督が、2004年に公開された『パッション』の続編『ザ・レザレクション・オブ・ザ・クライスト』で、キャストを一新したことが明らかになった。イエス役にはフィンランド出身のヤーッコ・オートネンが抜擢され、前作で同役を演じたジム・カヴィーゼルに代わる。マグダラのマリア役もモニカ・ベルッチからマリエラ・ガリガへ交代する。 【写真】続編で重要な役を演じるルパート・エヴェレ