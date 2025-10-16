県内は夕方にかけて雷を伴って激しい雨が降る所がある見込みで、警報級の大雨となる可能性があります。このあと県内は低気圧や前線が通過するため、大気の状態が不安定で、夕方にかけて雷を伴って激しい雨が降る所がある見込みです。あす朝までの24時間に降るとみられる雨の量は、多い所で100ミリとなっています。雨雲が停滞したり、雨雲が発達したりした場合は、警報級の大雨となる可能性があります。きょうの夜遅くにかけて土砂