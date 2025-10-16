グローバルボーイズグループ・INIが表紙を飾る『ViVi』2025年12月号増刊（講談社）が10月23日に発売される。 【写真】INIの11人がミラノ市街地を歩く『ViVi』表紙 勢いのあるグローバルボーイズグループ・INI。9月末、INIの11人がミラノ・ファッションウィークのショーに初めて全員で招待されることになった。INIの11人が世界と触れる瞬間に立ち会いたい、輝かしい瞬間を写