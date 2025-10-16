今月（10月）５日、香川県高松市内の認可外保育施設で1歳の男の子を床に投げつける暴行を加えた疑いで高松市藤塚町の女（59）が逮捕されました。 警察よりますと59歳の女は今月5日午前11時36分ごろ、高松市内の認可外保育施設で高松市の1歳の男の子を床に投げつける暴行を加えた疑いです。今月9日、男の子の親族から「託児所に預けていた子どもの顔にあざがあった」と警察に相談があったということです。警察は施設の防犯カメラを