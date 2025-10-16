タレントの辻希美が15日に自身のアメブロを更新し、撮影を楽しんだことを報告した。この日、辻は「今日はとある撮影でしたぁ」と切り出し「久しぶりに外での撮影で…気分転換にもなって楽しかったぁ」とコメント。続けて、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんも撮影に同行したといい「夢さんもみんなに可愛がって貰って嬉しいね感謝です」と喜びを述べた。最後に、当日の私服について「AngeCharmeのセットアップでした」と自身がプロデュー