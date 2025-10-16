◆国内女子プロゴルフツアー富士通レディースプロアマ戦（１６日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）２週連続で国内ツアーに出場する渋野日向子（サントリー）が１６日、プロアマ戦後に取材に応じ、今大会への意気込みを語った。７か月ぶりに国内参戦した前週のスタンレーレディスホンダは予選落ち。取材エリアに姿を見せず、悔しさをにじませていた。「先週は悔しい２日目だったので、短いパッ