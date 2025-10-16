記録的な大雨で三重県四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」で車２７４台が浸水した問題で、国土交通省や有識者らでつくる施設復旧検討委員会の第２回会合が１５日、津市で開かれた。当時、車や歩行者用の出入り口など計１５か所から駐車場地下１、２階に雨水が流れ込んでいたことが判明した。国交省三重河川国道事務所が出入り口などの浸水痕跡を調査した。車や歩行者用の出入り口計１４か所で約１〜３０センチの痕跡が