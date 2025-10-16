パリ・サンジェルマン（PSG）は、同クラブに所属するフランス代表FWブラッドリー・バルコラとの契約延長を画策しているようだ。15日、フランス紙『レキップ』が伝えている。現在23歳のバルコラは8歳でリヨンの下部組織に加入し、2021年11月にトップチームデビューを飾り、公式戦47試合出場で7ゴール12アシストを記録。2023年8月にPSGに移籍後、ここまで公式戦112試合出場で29ゴール32アシストという成績を残し、昨季はクラブ初