パラントロプス・ボイセイは、長い親指とまっすぐな指によって、現代人がハンマーを握るような力強い握力を発揮できたと考えられる/Louise Leakey（ＣＮＮ）絶滅した人類の近縁種として知られる、史上初の手の化石がケニアで発掘され、予想外に器用な手先とゴリラのような握る力を持つ種族の存在が明らかになった。頭蓋骨（ずがいこつ）や歯の化石と共に発見されたこの手の骨から、初期の人類が石器を使用していた可能性が示された