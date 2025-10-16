アメリカの主要メディアは、国防総省が新たに示した取材規制の指針に同意せず、報道機関向けのスペースから退去しました。主要メディアは15日、国防総省内に設けられた報道機関向けのスペースで資料を廃棄したり、機材の撤去作業に追われました。取材記者証を国防総省に返却した後、施設内から立ち去ったということです。国防総省は9月、国内外のメディアに向けて、報道する前に当局の承認を得るよう新たな指針を示していました。