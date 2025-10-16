50ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥Ñー¥È¼çÉØ¡ÊÉ×¡Ë¤Î¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆÃ¤ËÉÞÍÜÆâ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¾­Íè¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â³Û¤Ï¹ñÌ±Ç¯¶â¡Ê´ðÁÃÇ¯¶â¡Ë¤Î¤ß¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¿å½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢ÉÞÍÜ¤ò³°¤ì¤Æ·î¼ý18Ëü±ß¡ÊÇ¯¼ý216Ëü±ß¡Ë¤Î¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¾­Íè¤ÎÇ¯¶â¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÁý¤¨¤ë¤Î¤«¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â³Û¤òÁý¤ä¤¹ÊýË¡¤òÃÎ¤ê¡¢Ï·¸å¤ÎÉÔ°Â²ò