10月シリーズでブラジル代表に大敗も喫した韓国代表だが、北中米W杯の組み合わせ抽選で日本代表と同じ“ポット2”に入る可能性が高まっている。【写真】日本のブラジル撃破に韓国紙あ然「我々とあまりに対照的…」ホン・ミョンボ監督率いる韓国代表はW杯本大会出場を確定させた後、これまでに4度の親善試合を消化し、チームの組織力を重点的にチェックしてきた。指揮官は毎回の試合で「今は結果よりもチームの完成度が重要だ」と強