楯築遺跡での発掘調査提供：倉敷市 10月15日、倉敷市教育委員会は、倉敷市矢部にある弥生時代後期の墳丘墓(ふんきゅうぼ)・楯築(たてつき)遺跡の発掘調査を始めました。墳丘墓とは土や石を積み重ねた丘のような形状のお墓です。 楯築遺跡は、同時代の墳丘墓としては日本最大級の大きさで、現存する円丘の部分(直径約50ｍ・高さ約5ｍ）が国史跡になっています。 この遺跡の特異な点としては、円丘の北東側と南西側に２