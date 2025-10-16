【IMS 1/100 L.E.D.ミラージュ 先行量産型 =ジュノー 2989= （限定版）】 予約受付期間：10月22日～12月3日 12月お渡し予定 価格：14,850円 ボークスは、インジェクションプラキット「IMS 1/100 L.E.D.ミラージュ 先行量産型 =ジュノー 2989= （限定版）」を「ボークスホビー天国 Online Store」にて10月22日より予