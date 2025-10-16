１６日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１１１．３３ポイント（０．４３％）安の２５７９９．２７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２１．３５ポイント（０．２３％）安の９２２９．５６ポイントと反落した。売買代金は１５６１億８０２０万香港ドルとなっている（１５日前場は１５８６億４７０万香港ドル）。投資家の慎重スタンスが強まる流れ。米中通商