国民民主党の玉木雄一郎代表が１６日、ＴＢＳ系「ひるおび！」に生出演。公明離脱後の１２日から、怒濤（どとう）のテレビ出演を果たしており、恵俊彰も「毎日会っている気がする」とその多忙ぶりに舌を巻いた。連日、テレビ局ハシゴ状態で、多くの情報番組、報道番組に出演している玉木代表。恵は「玉木さんに毎日会っている気になる。忙しいでしょう」と言うと、玉木代表も「刻一刻と（政局が）変わっている。我々も驚くほど