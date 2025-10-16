先ほど行われた立憲民主党、日本維新の会、国民民主党の幹事長会談で維新側から、自民党との連立政権を見据えた政策協議について、「合意するかどうか早急に対応したい。あすまでには見通しをつけるようにしたい」と報告があったことがわかりました。会談に出席した立憲の安住幹事長が明らかにしました。