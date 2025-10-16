スキンケアブランド「Yunth（ユンス）」から、肌にも気持ちにも心地よい新感覚クレンジングが登場。2025年11月1日(土)発売の「フュージョンクレンジング」は、オイルの洗浄力とジェルのやさしさをひとつにした“倍落ちクレンジング※”。メイクも毛穴汚れもするんとオフしながら、92％の美容液成分※3でしっとりうるおう贅沢設計。毎日のクレンジングが、癒しのスキンケアタイムに変わります♡ オイルの“スゴ落ち”×