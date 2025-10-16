ファミリーレストランの「ジョナサン」が、全国の店舗（一部を除く）にて「早生（わせ）みかんスイーツ」を2025年10月23日から12月10日までの期間限定で販売すると発表しました。昨年“幸福度が高い”と話題になったシリーズが、今年は新作を加えて全5種類に拡充されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】今年も使用されるのは、和歌山県有田産の「早生みかん」。糖度12度以上の濃厚な甘みと、ジューシーな