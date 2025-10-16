15日夜、能代市の国道7号でクマとクマが衝突する事故がありました。運転していた男性にけがはありませんでした。能代警察署の調べによりますと15日午後7時ごろ、能代市二ツ井町字家後の国道7号を能代市方向から北秋田市方向へ走っていた普通貨物自動車が、右側から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた青森県の30代の男性にけがはありませんでした。クマは体長が約1メートルで、衝突後死んだということです。