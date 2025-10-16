東京電力の小早川智明社長が16日、県議会に出席し柏崎刈羽原発の一部を廃炉の方向で検討していることを表明しました。東京電力は、柏崎刈羽原発の6号機と7号機の再稼働を目指していて、その再稼働を前提に1号機と2号機を廃炉の方向で検討していることを表明しました。16日午前、県庁の前では開会に先だち、再稼働の是非を県民で決めたいとする市民団体の抗議行動が行われました。16日の県議会では資源エネルギー庁の長官など