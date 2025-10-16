ロッテは16日、10月17日（金）12時00分からマリーンズオンラインストアにて数量限定でMARINES FAN FEST 2025フルジップパーカーとフェイスタオルの予約販売を開始すると発表した。MARINES FAN FEST 2025フルジップパーカーは、11月23日（日）に開催されるファン感謝デー「MARINES FAN FEST 2025」にて選手たちが着用し、開催当日に選手たちとリンクコーデが出来るデザインとなっている。今回販売するパーカーの胸元には「THANK