Mrs. GREEN APPLEが、本日10月16日20時より行うYouTube生配信『Mrs. GREEN APPLEより大切なお知らせ』の公開URLを発表した。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、自己も他者も包容する覚悟「GOOD DAY」が10周年の“集大成”である意味） 現時点では、配信の内容は明かされていない。 なおMrs. GREEN APPLEは、今月から12月にかけて5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"』を開催。さら