福岡県は16日、両頰などに赤い発疹が出る伝染性紅斑（リンゴ病）の6〜12日の感染者数が151人（前週比3人増）だったと発表した。22週連続で警報レベルとなり、県は注意を呼びかけている。新型コロナウイルスの感染者数は、前週比0・79倍の402人で1医療機関当たり3・30人。インフルエンザは同1・08倍の261人だった。