ÇÐÍ¥¡¦Å·³¤Í´´õ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡ÙÂè5¥·¡¼¥º¥ó¡ÊËè½µÌÚÍË¸å9¡§00¡Ë¤Î½é²ó³ÈÂç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬¤­¤ç¤¦16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª¶ÛÇ÷¤Î¼èÄ´¼¼º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢Í­´õ»Ò¡ÊÅ·³¤¡Ë¤éÅ´ÊÉ¤Î¼èÄ´¤Ù¥Á¡¼¥à¡á¡È¥­¥ó¥È¥ê¡É¤¬µ×¡¹¤Ë¤·¤ÆÂÔË¾¤ÎºÆ·ëÀ®¡£12·î26Æü¸ø³«¤Î¥·¥ê¡¼¥º´°·ëÊÔ¡Ø·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡×¡Ù¤È¤âÏ¢Æ°¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÈïµ¿¼Ô¤¿¤Á¤ËÎ©¤Á