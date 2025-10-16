地元出身のトップアスリートによる体育の授業が宇部市の高校で行われました。宇部高校の1年生＝およそ80人に対し授業を行ったのは、宇部市出身で、フットサルの元日本代表キャプテン＝村上哲哉さん44歳です。（村上哲哉さん）「本当に苦しんだときに助けてくれる仲間が何人いるかこの人数が10人、20人、50人、100人、多ければ多いほど本当に夢を叶える確率は高くなる」トップアスリートの知識や経験を質の高い教育につ