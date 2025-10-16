２歳の娘に虐待を加えたうえ、適切な医療措置を受けさせずに死亡させたとして、保護責任者遺棄致死の罪で２６歳両親が起訴されました。和歌山地検が１０月１６日に保護責任者遺棄致死罪で起訴したのは、和歌山県紀の川市の建設業・平晴流被告（２６）と妻の菜々美被告（２６）です。起訴状などによりますと、両被告は今年７月にかけ、当時住んでいた和歌山市内の自宅で、長女・流菜ちゃん（死亡時２歳）に対し、顔を殴るなど