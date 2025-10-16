G7=主要7か国の財務大臣は、中国によるレアアースの輸出規制への対応を議論しました。このなかで加藤財務大臣はG7の「結束」を訴えたということです。加藤勝信 財務大臣「レアアースの広範な輸出制限措置について、日本としても強く懸念をしており、G7は中国に対し、結束して対応していくべきことを主張いたしました」加藤財務大臣はこのようにアピールしたものの、具体策には言及しませんでした。そのうえで「対応が報復の連