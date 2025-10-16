日本銀行の田村直樹審議委員は１６日、那覇市で講演し、「物価上振れリスクが膨らむ中、利上げを判断するべき局面にきている」と述べた。田村氏は、一時的とされる食料品価格上昇について、「値上がり品目が交替しつつ、全体として高めの価格上昇が続く可能性がある」との認識を示した。物価の上振れリスクが高まる中で、「将来の急激な利上げによるショックを避けるため、（景気を刺激せず引き締めもしない）中立金利に近づけ