◆第７８回秋季全道高校野球大会▽準々決勝立命館慶祥５―４札幌日大（１６日・プレド）春夏通じて初の甲子園出場を狙う立命館慶祥が札幌日大を５−４で下し、２０２２年以来３年ぶりの４強入りを決めた。１回に暴投で１点を先制すると、４回は２本の犠飛で２点を追加。６回には左投げで二塁を守る９番・影近陸（２年）が左翼超えの２点適時二塁打を放った。投げては背番号１の右腕・蝦名留維（２年）が打たせて取る投球