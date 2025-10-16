マリナーズは１５日（日本時間１６日）、本拠地シアトルで行われたア・リーグ優勝決定シリーズ（ＡＬＣＳ＝７回戦制）第３戦でブルージェイズに４―１３で敗れ、対戦成績は２勝１敗となった。初回一死二塁で３番ロドリゲスが右腕ビーバーの内角のフォーシームを捉え、打球速度１１２・２マイル（約１８０・５キロ）の痛烈なライナーを左翼席に運んだ。先制２ランはポストシーズン（ＰＳ）３号だ。中継した米ＦＯＸの実況アナウ