女優の石原さとみが１６日、都内で行われた花王「ファブリックケア新製品発表会」に参加。５月に第２子の出産を発表後、初の公の場となった。ビーズ型の洗濯用香り付け剤「ハミングフレアアロマビーズ」が新発売され、１６日から石原は新ＣＭに出演する。ＣＭ撮影は出産の前で「現場ではアロマビーズの香りがスタジオ中に充満して、みんなご機嫌な雰囲気でした」と振り返った。現在は二児の母で、自宅での洗濯には「消臭、