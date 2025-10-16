◆みやざきフェニックス・リーグ巨人―くふうハヤテ（１６日・サンマリン宮崎）巨人の泉圭輔投手が１６日、くふうハヤテ戦で先発して、２回４安打４失点で降板した。泉は初回、連打と四球で無死満塁。４番・野口泰の遊ゴロ併殺の間に三塁走者が生還して先制点を与えた。２―１とした２回にも、先頭からの安打、四球で無死一、二塁とされると、８番・平尾に右越えの適時二塁打。なお無死二、三塁から９番・松永の二ゴロの間