日本テレビアナウンサーの森圭介氏が１６日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。人生で役立つ生成ＡＩの使い方を伝授した。森アナは「心にモヤモヤがたまってて、でもそれを誰かに言いづらいなんて時は生成ＡＩに話しかけるといい」と投稿。さらに「ただ肯定してほしいならそのように、ポジティブな提案をしてほしいならそのようにプロンプトでお願いすればいいだけ。言葉にするだけで驚くほどスッキリする」と生成ＡＩに言葉を