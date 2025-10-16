ベッセント米財務長官中国交渉担当者を非常に無礼な人物と非難「常軌を逸した」行動 ベッセント米財務長官は、中国の交渉担当者が招かれていないにもかかわらずワシントンを訪れ「常軌を逸した」行動を取ったと非難した。李氏が8月にワシントンに来たが、これはトランプ米大統領の要請ではないと主張。非常に挑発的な発言をする非常に無礼な人物だったと述べた。